Marta Peñate cogía el micrófono y se lanzaba a preguntar a "una de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones'" -Sandra Barneda- una serie de preguntas que la presentadora no se esperaría para nada: "Todo lo que tiene que aguantar esta mujer no está pagado. Abogo por una subida de sueldo", bromeaba la colaboradora. "¿Cuando grabas 'La isla de las tentaciones', sientes debilidad por algunas personas?" , era la pregunta de Marta Peñate.

"Voy saltando por momentos. Es imposible... es humano sentir debilidad... otra cosa es que luego yo lo potencie", aseguraba la presentadora del reality de Telecinco. Posteriormente, Marta Peñate le preguntaría a Sandra Barneda si Montoya al principio le cayó mal y, más adelante, "le fue ganando con el tiempo": "He vivido lo que ha vivido España. Al principio no le entendía. No sé si estaba súper exagerado o era así. Pero fui viendo que es así, que es un atacado de la vida".

Y es que la 'pareja' Montoya-Sandra Barneda nos ha dejado esta edición de 'La isla de las tentaciones' auténticos momentazos: "Hemos corrido por la playa... nos hemos bañado juntos... he estado en su habitación, cuando su novia no lo sabía. Me ha abrazado... me ha dado las gracias por estar ahí...".