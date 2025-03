Durante la noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie', iba a haber una expulsión sorpresa , pero no iba a ser la única a la que se iban a enfrentar los nominados de esta semana después de la sanción que tuvieron los concursantes de 'Playa Furia' tras saltarse las normas.

Una expulsión que tampoco se esperaban el resto de compañeros , que pensaban en lo que estaba pasando y por qué los nominados estaban en la palapa y no junto a ellos.

"Estoy un poco en 'shock' todavía, nos han puesto a todos, esta noche se va uno de todos los nominados, una persona será eliminada esta noche y el jueves otro", les explicaba Gala, ante la incredulidad de todos: "¿Cómo? No, no, no puede ser..."