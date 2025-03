Ana López, pareja de Borja González, aclara a través de sus redes sociales por qué no ha ido al plató de 'Supervivientes'

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado el día para ir de compras con su madre para un evento importante

Hoy no hay nadie que defienda en el debate de 'Supervivientes' a Borja González y es que su pareja, madre de su hijo Luca, no ha sido vista en el plató de Telecinco. Una ausencia que ha llamado la atención de los seguidores de la pareja, quienes no han tardado en preguntar a la influencer.

Pero todo tiene una explicación y Ana López no ha dudado en darla a través de sus stories de Instagram, disipando de un plumazo cualquier rumor que pudiese recorrer las redes sociales.

La razón por la que no ha ido la pareja de Borja González

Los seguidores de la pareja se han percatado de que Ana López no se había trasladado hasta Madrid para acudir al debate de ‘Supervivientes’ que tiene lugar todos los miércoles a las 22:00 horas. De hecho, la influencer ha contado a través de stories de Instagram el día tan bueno que ha pasado junto a su madre en Valencia buscando un importantísimo vestido de madrina para la boda de su hermano, el cual tenía que pasar por su aprobación.

De paso, ante la gran cantidad de preguntas que ha recibido en sus mensajes directos, Ana López ha aclarado cuál es la verdadera razón por la que no se encuentra de manera presencial en el plató de Telecinco: “Esta noche hacen ‘Supervivientes’ y no he ido al debate. No porque no quiera, que yo a mi hombre si me llaman, voy”.

Y es que, según cuenta, el estudio estaba colapsado en el día de hoy por la numerosa cantidad de nominados que había este lunes. “Como me habéis preguntado que si voy… No, esta vez no voy. Por eso he aprovechado el día”, señala. Eso sí, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no piensa perderse a Borja, quien está siendo un fuerte apoyo para Anita en su complicada relación con Montoya: “Me voy a la duchita para ver a las 22:00 horas a mi gavilán”.

