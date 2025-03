Terelu Campos ha dicho adiós a su aventura en 'Supervivientes' tras 18 intensos días en Honduras. La hija de María Teresa Campos sorprendía este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' anunciando su abandono definitivo del reality: “Quiero dar las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura” , declaró visiblemente emocionada. "18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo", añadió con sinceridad.

Antes de marcharse, Terelu leyó una carta que había escrito antes de su entrada al reality. En ella, se hablaba de sus miedos y deseos. “Desgraciadamente no he conseguido algunas cosas, como pescar, me voy con esa pena”, confesó. Sin embargo, también hubo avances personales: “He conseguido ponerme un ermitaño en la mano, convivir, y me siento orgullosa de cómo me he portado conmigo misma”.