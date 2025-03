La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido resistirse a publicar su opinión al respecto en su perfil de 'X' sobre la guerra abierta entre Anita y Montoya, a pesar de que sabía que iba a generar polémica: " Se me va a echar la gente encima , me da igual. Montoya está yendo de víctima porque sabe que si dice que ha vuelto con Anita o que quiere volver, le bajará el apoyo que tiene y le llamarían pelele . Prefiere que ella quede mal y detrás de cámara actuar con ella de otra manera" .

Y, efectivamente, las respuestas de los seguidores de Montoya no han tardado en llegar. Hay quienes dicen que la que se está haciendo la víctima es Anita, algo con lo que no está para nada de acuerdo Fani: "No, no va de víctima, se está callando muchas cosas porque sabe la imagen que tiene Montoya y la que tiene ella… y si ella habla, la gente no le va a creer y se le van a echar encima. Vamos, ya te digo yo que no me equivoco ni una mijita".