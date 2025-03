Unas nominaciones marcadas por una fuerte discusión entre Gala y Montoya provocan las sorpresas al descubrir la lista definitiva

Anita y Damián ganan una impresionante prueba de líder y deciden sus nominados directos: ¡descubre cuál es la lista definitiva!

¡Montoya huye corriendo de la palapa tras estallar por completo contra Anita!: "¡Me ha vuelto a fallar!"

Después de que Ángela Ponce fuera la expulsada de ‘Supervivientes’, comenzaban unas nuevas nominaciones con Damián y Anita como líderes de sus grupos después de ganar un complicadísimo juego.

Gala y Montoya se enfrentan en la palapa antes de las nominaciones

Las nominaciones llegaban después de una noche llena de tensión en palapa, donde tras salir a la luz el beso entre ellos, Anita y Montoya protagonizaban un complicado momento, pero esto no era todo. Montoya no iba a vivir su mejor noche, en la palapa descubría las palabras que Gala había compartido con Carmen Alcayde sobre su relación con Anita, lo que le molestaba mucho y generaba una fuerte discusión entre ellos.

Gala le explicaba que pensaba que lo que hay entre los dos "no es sano para ninguno" y que "le cansa que se esté hablando todo el día del mismo tema", lo que le molestaba tremendamente a Montoya: "Se me ha caído ahora mismo, he empatizado desde que llegué contigo, ha habido un drama con el mechero que todo el mundo empatizamos contigo". Y salían los trapos sucios a la luz, como no cesaba la tensión entre ellos y llegaba la hora de nominar tras esta tensión en palapa.

Así han sido las nominaciones de ‘Playa Furia’

Pelayo: voy a nominar a Carmen porque creo que, todo lo que le hemos dicho desde que llegó, eran consejos y ella cree que todo el mundo va contra ella. Ha venido con la lección aprendida de quien arrimarse.

Gala: voy a nominar a Carmen porque tengo más afinidad con otras personas de la playa. Yo hablé con ella dándole todo mi voto de confianza y ella fue contando el chisme, eso me ha generado un conflicto.

Carmen Alcayde: nomino a Pelayo porque, es verdad que no tengo mucho ‘feeling’, en la primera gala de que me acusen de asesina en serie, como que no.

Almácor: nomino a Carmen porque es con la persona que menos afinidad tengo y basándome también en la supervivencia.

Montoya: tenía un nombre muy claro esta semana que iba a ser Pelayo, pero nomino a Gala porque me siento muy decepcionada con ella, ha hablado de mí a mis espadas, me da consejos y me ha decepcionado como persona.

Rosario: nomino a Almácor, me llevo bien con todo el mundo, pero desde que ocurrió lo que ocurrió no tengo la misma conexión.

Jorge Javier les comunicaba a 'Playa Furia' que la nominada del grupo es Carmen Alcayde, la que se levantaba y esta dedicaba un baile.

“Intento ver la supervivencia del grupo y Rosario puede ser la que menos fuerte esté, es la que más cabizbaja esta”, decidía Damián como líder del grupo.

Las nominaciones de ‘Playa Calma’

Laura Cuevas: voy a nominar a Álex, que es una nominación tirada a la papelera porque creo que no le van a nominar, pero todas las semanas voy a nominar a uno.

Makoke: mi nominación va para Koldo, pero quiero decir una cosa, que nos lo ha pedido esta mañana y por eso va para él, creo que quiere que la gente se salve porque con eso se viene arriba.

Álex: mi nombre es Makoke porque quiero dar una oportunidad a todos.

Borja: iba a nominar a Anita porque nos robó coco, pero voy a nominar a Makoke porque creo que es de las que menos aporta, se ofrece, pero para darle un toque.

Álvaro Escassi: nomino a Makoke porque le quiero dar una oportunidad a Koldo esta semana y creo que ella es a la que veo más inestable en ciertos sentidos.

Joshua: nomino a Makoke porque es la que me queda y no quiero nominar a los demás.

Koldo: nomino a Makoke porque esta semana yo estaba mal, hemos tenido un problema con el café y lo ha interpretado mal, es con la única que he discutido.

Jorge Javier comunicaba que Makoke es la nominada del grupo, lo que la dejaba un poco sorprendida: “Koldo había dicho esta mañana que le nomináramos, pero yo no he tenido ningún conflicto con ninguno, el único con Joshua”.

“Mi nominado directo es Koldo por lo que ha dicho Makoke, nos dijo que le nominaramos a él, no quiero que se vaya, pero le nomino”, entonaba Anita como líder.

