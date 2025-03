El shock de Samya era total: "¡¿Qué dices?!", preguntaba, mirándose el hombro y con una cara de estupor y miedo que 'no cabía en ella'. "¡No, no tengo nada!", exclamaba Samya, medio aliviada, al darse cuenta de que todo era una broma del presentador. Un presentador que no tardaba en tranquilizarla: "No, no tienes nada".

Y es que, si algo nos está dejando esta gala son emociones. Y fuertes, como la de Nieves Bolós, que se ha roto por completo instantes antes cuando Jorge Javier conectaba por primera vez por 'Playa Misterio'. "Estoy con una mentalidad muy mala, no me esperaba lo del martes para nada, no sé si es que he hecho mal o no se me ha entendido, o simplemente que no gusto tanto como las otras personas que se salvaron", confesaba la psicóloga deportiva.