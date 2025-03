Adara Molinero no se ha pronunciado sobre las broncas de Montoya, pero sí que ha comentado que le parece un personaje televisivo hipnótico: "El carisma de Montoya engancha a cualquiera es inevitable no puedes parar de mirarle". Algunos de sus seguidores le han dado la razón, otros han comentado que son 'team' Anita y otros tantos le han pedido que no tenga una relación con él porque lo ven muy "intenso" y "sobreactuado".