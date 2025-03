A Montoya le ha sentado fatal que su exnovia haya confirmado tal información: antes de la gala amenazó con abandonar el concurso y ya en plena cuarta gala de 'Supervivientes 2025' ha abandonado la Palapa, muy enfadado. "O me separan o me voy a mi casa, que yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy y que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, me ha vuelto a fallar", ha dicho el de Utrera, amenazando de nuevo con amenazar.