Pepe del Real y Adriana Dorronsoro señalan a una concursante tras el robo de las lentejas: "Está muy calladita"

Un sospechoso robo de unas lentejas, por el que Anita Williams fue señalada, generó una fuerte discusión en 'Playa Calma'.

Un sospechoso robo de unas lentejas generó una fuerte discusión en 'Playa Calma'. Todos los ojos apuntaban a Anita Williams, que hace unos días protagonizó el robo de un trozo coco por el que posteriormente pidió disculpas. Sin embargo, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' asegura que ella no tiene nada que ver con las lentejas, y que el hecho de que haya robado una vez no permite que puedan acusarle constantemente.

Hace unos días, al ver que desaparecían cosas en la playa, Koldo decidía poner una trampa para descubrir si alguno de ellos estaba cogiendo o no comida. Una persona del grupo cayó en la trampa, y aún ninguno de ellos ha desvelado haber metido la mano en la comida, aunque la mayoría sospecha de Anita.

"Os juro que después de lo del coco, nada. Y menos si están crudas", aseguraba Anita a sus compañeros. Esto último era rebatido por Laura Cuevas: "Bueno, te las puedes guardar y comerlas de otra manera". "¡Os juro que después de lo del coco, no me vais a decir nada! ¿Un voluntario para revisarme todo? Os pensáis que solo puedo yo meter la mano. Me jode que me miréis todos a mí. Yo cometo solo un error, ya no cometo más", explicaba Anita a sus compañeros.

Makoke, acusada de imcumplir las normas de 'SV'

El pasado domingo, Joshua y Laura Cuevas aseguraban que Makoke había incumplido las normas de 'SV'. "Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero", explicaba el concursante.

"Me parece de muy mal gusto. Le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad", explicaba Makoke.

Laura Cuevas aseguraba que Makoke le contó estando en la playa que "metió en su plumífero dos barritas de proteína y que se las comió en la primera lluvia", apuntando algo: "Además, acompañando esas dos barritas iba un cartel que ponía 'te quiero' por si se la pillaban decir: 'Esto me lo ha metido mi hijo y no lo sabía".