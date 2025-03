Alexia Rivas juzga el abandono de Rosario Matew de 'Supervivientes': "Para lo que hacía..."

"Yo misma me sorprendo también. Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar", decía antes de la decisión definitiva Rosario, al comienzo del programa del domingo.