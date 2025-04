"Ha sido un complot de los chicos": Susana, la defensora de Makoke, tiene claro el motivo de su nominación

La última gala de 'Supervivientes' ha dejado a Makoke en el centro de todas las miradas. Su aparatosa caída durante la prueba de recompensa , que obligó a la intervención del equipo médico, ha generado un aluvión de comentarios, pero no ha sido el único motivo por el que su nombre ha acaparado titulares.

Makoke se enfrenta a su semana más dura en 'Supervivientes'. Desde su primera nominación a una aparatosa caída en la prueba de recompensa que pone en duda su continuidad. La colaboradora de televisión resultó nominada por sus compañeros en lo que, según su defensora en plató, Susana, "no ha sido casualidad, sino una estrategia premeditada por parte de los chicos" .

En exclusiva para esta web, Susana ha querido dejar claro lo que, a su juicio, está sucediendo con Makoke dentro del concurso. La decisión sorprendió incluso a la propia Makoke, que, al ser nombrada por Jorge Javier como la nominada del grupo, no ocultó su desconcierto: “Koldo había dicho esta mañana que le nomináramos, pero yo no he tenido ningún conflicto con ninguno, el único con Joshua”, expresó visiblemente afectada.