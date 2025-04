En ese momento, Laura Cuevas desvelaba que Makoke le había contado cosas de Escassi muy fuertes con la finalidad de que nomine al jinete y "le coja tirria". Tras un continuo cruce de reproches, Carlos Sobera les frenaba con una petición: "Os pido solo una cosa: que os dejéis hablar la una a la otra. ¿De acuerdo? Es que si no no entendemos nada".

Finalmente, L aura y Makoke terminaban el puente de la concordia y acababan una en un extremo cada una. Llegaba el momento de que decidiesen si serían amigas o no. Makoke lo tenía claro: "Yo permanezco donde estoy". Algo que seguía la línea de Laura Cuevas: "Yo sí que me quedo donde estoy".

Makoke mostraba su enfado por todo lo que le había contado a Laura Cuevas de Escassi y que esta había desvelado: "Tampoco me siento traicionada, pero yo trabajaba en 'AELV' este invierno, Escassi tuvo un episodio muy fuerte en su vida y yo, al ser colaboradora, me vinieron muchas informaciones. Entonces, le dije a Laura eso y también que había entrado aquí empezando desde cero con Escassi, como si no supiera nada. Pero sí que le comenté todo. Pero yo quiero conocer a Escassi desde cero y no quiero que me perjudique en nada".