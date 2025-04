Makoke protagonizó una aparatosa caída durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' de este martes. Una caída que le costó un disgusto a la colaboradora y al resto de concursantes -además de televidentes- dada la incertidumbre que dejaba dicha situación. Y es que, sus lágrimas de dolor lo decían todo. No obstante, no es la única caída que ha vivido la concursante en un reality. Desde entonces, los apoyos entre sus seguidores se han sucedido y, cómo no, el de su defensora y gran amiga Arantxa de Benito, que ha dejado un mensaje en redes sociales horas antes de que una nueva gala eche a rodar en Telecinco.