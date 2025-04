Samya fue la primera expulsada oficial de esta edición de 'Supervivientes' , y algunos han hecho hincapié en el poco protagonismo que ha tenido durante su estancia en la isla. "No la he visto participar en ninguna trama importante", aseguraba Adriana Dorronsoro en una entrevista con la web de Telecinco.

Sin embargo, parece que no ha sido la única que ha pasado desapercibida desde que saltaron del helicóptero. Algunos colaboradores se han atrevido a señalar a algunos de los concursantes que consideran que no están haciendo todo lo que podrían y de los que quizás se esperaban más.

"Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar", decía antes de la decisión definitiva Rosario.