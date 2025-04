Anita Matamoros reacciona a la expulsión y opina sobre el futuro de Makoke en 'Supervivientes'

Anita Matamoros le pidió a sus seguidores que salvasen de la expulsión a su madre porque quería seguir viéndola en el concurso, pero su deseo no se cumplió y Makoke fue la expulsada de la noche frente a Carmen Alcayde , que no se podía creer que la audiencia la hubiera salvado y lo celebró tirándose al suelo de la Palapa con Montoya, su gran amigo en el concurso.

Makoke reaccionó bien ante su expulsión y se alegró mucho de poder seguir en el concurso desde Playa Misterio, donde se reencontró con Ángela Ponce y Nieves Bolós y descubrió que allí estaba también Manuel González. Su hija no se ha tomado tan bien la decisión de la audiencia y ha asegurado en sus stories que no le parece una expulsión "justa" y que no la entiende porque considera que su madre está haciendo un "superconcurso".