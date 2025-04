Montoya y Koldo se han visto envueltos durante la gala de este domingo de 'Supervivientes' en una discusión en pleno directo. "El Oráculo señala a Carmen, Koldo y Montoya", anunciaba Sandra Barneda. Y es que Montoya no se cree a Koldo al 100%. El chef le dijo una frase a Anita que provocó que esta fuese a buscar a Montoya y propiciase que ambos se saltaran las normas del programa para poder verse. Pero no solo por eso: el andaluz no entiende qué tiene en contra de Anita.

"Me da mucha pena que me pase algo con Koldo porque, de verdad, como he dicho ya, me parece alguien admirable y que está haciendo un pedazo de concurso. Pero entiéndeme, si veo a Anita así, que me cuenta todo...", comenzaba diciendo un Montoya que daba la cara por Anita, puesto que esta le ha dicho en más de una ocasión a Montoya lo señalada que se siente tanto por Koldo como por el resto de concursantes de su playa.