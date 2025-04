"En el accidente sufrí una lesión en el lumbar y por primera vez en mi vida estoy volviendo a sentir dolores muy fuertes": las duras palabras de Gala

Gala Caldirola no está atravesando sus mejores días en Honduras. La concursante, modelo e influencer, participante de otros muchos realities de televisión (su salto televisivo llegó en Chile) se ha roto por completo en directo durante la gala de 'Supervivientes' que ha tenido lugar en Telecinco este domingo. Todo ha llegado cuando Sandra Barneda ha conectado con 'Playa Furia' en su primera conexión con los concursantes y le preguntaba de manera directa, tras recordarle a la concursante que no quiso hacer el juego de líder ni salir a pescar con sus compañeros, lo siguiente: "¿Qué te pasa? ¿Estás tirando ya la toalla?".

La alicantina se quedaba unos segundos sin responder y se apoyaba en Almácor, poniendo su cabeza en su hombro y rompiendo a llorar: "¡No quiero llorar!". Tras confesar que lleva todo el día entre lágrimas, Gala ha desvelado que últimamente se le está juntando todo en Cayos Cochinos: "Es un cúmulo de cosas. Llevo con muchos dolores de espalda ya un par de semanas. Tampoco puedo dormir por las noches... he estado intentando que la gente no me gane. Me da mucha pena sentirme así. Quiero estar bien, pero no puedo".

Además, Gala ha confesado que se siente "cansada" y "triste": "Me encantaría poder sentirme de una manera diferente, pero no lo logro. Estoy un poquito colapsada. Me siento muy débil". Posteriormente, Gala se ha abierto en canal, recordando su fatídico accidente de coche que tanto le marcó y que supuso un antes y después en su vida en muchísimos sentidos: "Tuve un accidente donde sufrí una lesión en el lumbar y por primera vez en mi vida, después del accidente, estoy volviendo a sentir dolores muy fuertes en la lumbar".

Y es que a la exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se le está haciendo muy pesada últimamente la estancia en Cayos Cochinos: "No logro dormir por las noches... no sé si me habéis visto, que me voy sola al lado del fuego para intentar dormir, pero tampoco puedo. Es un agotamiento además de físico, psicológico. Me da pena estar así. Quiero estar bien. Me encantaría estar motivada, pero no puedo y me frustro. Intentar evitar sentirme así me está generando ansiedad. Hacía mucho tiempo que no me sentía así".

