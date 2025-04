La expareja ha acercado posturas y ha compartido risas y cariños en la valla que separa sus playas

Anita no ha dudado en abrir su corazón una vez más: "No me imagino una vida sin él"

Se desata la locura en la palapa con la expulsión: del "mareo" de Carmen Alcayde a las lágrimas de Anita

Desde que llegaron a Honduras, Anita y Montoya han atravesado infinitas fases. Su relación ha sido una auténtica montaña rusa. Y es que tan pronto parecen haber solucionado sus diferencias como vuelven a la carga con reproches. Eso sí, en los últimos días, están más cerca que nunca y a valla que les separa no es ningún impedimento para que vivieran su primer tonteo en la playa.

En una de las veces en las que coincidían, Montoya le lanzaba una pregunta: "¿Tus tentaciones cuáles son?". Ella le respondía al instante y sin dudar: "Tú". Ambos se reían y el andaluz continuaba: "Pues no sé, lo mismo el año que viene voy otra vez. Pero en otro formato. Aunque ganas de sacar a mi Arturo Fernández. Tú no le has conocido, ¿verdad?".

Anita continuaba la broma: "Bueno, pues me busco una pareja". Y, lo que antes suponía un motivo de discusión, ahora se convertía en motivo de bromas: "Y otra vez caes, ¿no? ¿Otra vez vas a caer?", decía Montoya mientras Anita le cogía una mano para besársela.

Las confesiones de Anita

Momentos más tarde, la superviviente mantenía una conversación con Koldo en la que se sinceraba una vez sobre sus sentimientos por su exnovio: "Yo lo único que quiero es casarme con Montoya".

El chef no dudaba en darle un consejo: "Sois dos personas que ahora tenéis que ser amigos, olvídate de más. Y luego fuera... Aquí no vas a solucionar nada". Pero ella se mantenía y se mostraba convencida: "Yo le amo, te lo juro. No me imagino una vida sin él".

Montoya, a Anita: "Lo estás haciendo muy bien"

Al caer la noche, Anita y Montoya se reencontraban en la valla una vez más y ella hacía balance de su paso por 'Supervivientes': "Creo que estoy haciendo un concurso de p*** madre". Y él bromeaba de nuevo: "Bueno, eso creías la otra vez tú, ¿no?". Ella reaccionaba sacándole la lengua y el le daba un beso en la frente antes de reconocer lo que realmente opinaba de su concurso: "Lo estás haciendo muy bien".

Su conversación continuaba con Anita haciéndole una confesión: "Me ha dado tiempo hasta de escribir una canción. 'En Playa Calma espero... Al hombre que yo quiero...". Y era entonces cuando Montoya compartía con ella una importante reflexión: "Ya lo estoy llevando mejor, ya me he curado en ese sentido. Es que no sabes lo bien que estoy. Obviamente paso hambre, pero me podía más el sentimiento emocional".