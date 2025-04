Carmen Alcayde, a pesar de ser la última en entrar a Honduras, ya tiene claro con quién tiene una conversación pendiente: "He hablado con muchos de mi playa... con Gala, con Pelayo... pero como sigo pensando que son un poco 'bienquedas', me da mucha pereza. De la otra playa tengo una conversación pendiente con Laura Cuevas". Y es que según la periodista, tenía a la hija del mayoral de Cantora como "una tía divertida. Pero lo que está haciendo con Makoke y el beso de Montoya... me parece que no hace falta ser tan hiriente".