Samya Aghbalau, la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes' , ha hablado por primera vez en profundidad tras su salida del concurso, y lo ha hecho en exclusiva para esta web . Con la sinceridad que la caracteriza, la influencer ha hecho balance de su fugaz pero intensa experiencia en 'Cayos Cochinos' y no ha dudado en señalar lo que, según ella, lo que no le dio tiempo a hacer.

No quería irme. Me faltaba mucho por dar. Creo que no me he dado a conocer… pero tampoco se me ha permitido