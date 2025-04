Samya rompe a llorar al leer la carta a su 'yo futuro': ''¿Por qué he puesto esto? Qué dramática''

Samya se convirtió en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes'

La exconcursante, antes de abandonar Honduras, hizo balance de su concurso, leyó su carta de su 'yo futuro' y contó una anécdota

Samya se convirtió en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes' tras pasar 25 días en el reality más duro de la televisión, pero antes de abandonar Honduras la concursante se sinceró con el equipo del programa e hizo un balance sobre su concurso, leyó la carta que se hizo a sí misma antes de entrar y contó una anécdota de su paso por el concurso.

La exconcursante, tranquila, comenzaba a leer su carta: ''Hola Samya, sé que tienes mucha fobia a los bichos, a nadar, etc...pero eres una superviviente de la vida ¿Qué es para ti este reto?'', pero se sorprendía en un punto: ''¿Por qué he puesto esto?'', y tras una breve pausa, continuaba.

Samya no podía evitar emocionarse y rompía a llorar: ''¿Qué es para ti este reto después de todo lo que has pasado? Comparándolo es una miga ¿Por qué he puesto esto? Qué dramática'', y continuaba: ''No tengas miedo, a nada, tú puedes con todo lo que te propongas, eres la persona en la que más confío, sé fuerte como tú eres''.

''Confirmo que he pasado por cosas peores y he reafirmado que soy una persona fuerte y que puedo con todo lo que me proponga, y sigo opinando lo mismo. Me ha hecho darme cuenta de que me encanta mi vida, he pasado por cosas peores que esta experiencia que al final ha sido súper chula y me ha aportado muchas cosas positivas'', hacía Samya un balance muy positivo de la experiencia.

Y se despedía del concurso: ''Es una experiencia que me ha aportado muchas cosas positivas, me he sorprendido a mi misma en un montón de cosas. Me habría encantado seguir, pero no ha podido ser, espero que podáis conocerme más fuera''.

La exconcursante confiesa su mayor anécdota en 'Supervivientes'

La exconcursante confesaba su mayor anécdota dentro del concurso: ''Yo me llevé a Playa Misterio mi abanico de plumas, pero ya estaba desplumada yo, ya tenía la pluma despeluchada. Cuando nos dieron de recompensa la lona hicimos una cabaña y como le pusimos mi pluma, la rebautizamos como 'Playa Chueca''.

''Porque nos encanta la pluma, yo soy una tía con mucha pluma y me encanta la pluma, 'Playa Chueca' me parece un buen nombre, me niego a decir Playa Misterio, estoy totalmente negada, es playa Chueca'', revelaba la exconcursante ante las cámaras del programa.

Samya hace balance de su paso por 'Supervivientes'

La exconcursante no perdía la oportunidad de hacer balance de su concurso tras salir expulsada: ''La primera vez que me nominaron y la primera expulsión que tuve en playa calma me frustró un montón porque me habría encantado quedarme más y superarme más cada día''