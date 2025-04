Ángela Ponce reacciona con emoción a la carta que le escribió a su yo futuro: ''¡Qué fuerte!''

La exconcursante, tranquila, comenzaba a leer su carta: ''Hola, Ángela, vaya aventura. Estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has vivido y a lo que te has enfrentado, quién lo diría. Quiero que sepas que no te juzgo por nada, has vivido, has aprendido y has sobrevivido como la guerrera que eres''.