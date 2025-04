Montoya le confesaba a Anita que había tenido un sueño con Pelayo y todo: "Que me comía mostachones". Pero no era el único sueño que había tenido el exconcursante de 'La isla de las tentaciones': "También he tenido otros sueños eróticos, pero no te pongo cara, a ti ni a nadie". Y le desvelaba algo que le ocurrió tras el sueño: "Se acercó Carmen Alcayde y le dije que qué hacía, si me quería dar un pico o algo", provocando las risas en la catalana.