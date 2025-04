Y es que Nieves Bolós le contaba a Makoke y Manuel en sus primeros días en 'Playa Misterio' que sentía que Gala "estaba haciendo una estrategia": "Aunque haya sido mi amiga, hay cosas que no me han parecido bien" . Además, confesaba que se le había abierto "una venda en los ojos" porque cuando Montoya llegó a la isla, "Gala se alejó muchísimo" : "Dice una cosa pero luego es otra". Además, asentía a Manuel tras este decirle que Gala "le había fallado y le había mentido".

"Si tenemos que hablar algo lo hablaremos. Si en algún momento algo te ha molestado de mí soy todo oídos. Me ha sorprendido porque todo lo que he dicho de ti en todo momento ha sido para bien", confesaba Gala, visiblemente dolida.

"Soy una persona muy autoexigente y no quería tener que llegar a renunciar. Estaba llegando a mi límite y me quería ir, pero no quería renunciar... ", comenzaba diciendo Gala, dejándonos ver así lo difícil que se le estaba haciendo estos últimos días en tierras hondureñas. "Estoy demasiado agradecida con la oportunidad que es vivir esto. Me llevo amigos y una experiencia increíble, en lo bueno y en lo malo. ¡Gracias chicos! Me llevo un recuerdo increíble, de verdad. Tengo unas ganas de contarle a todo el mundo lo que he vivido aquí... jamás imaginé que esto iba a ser tan grande. Esto es gigante", eran las palabras de Gala tras conocer la decisión de la audiencia.