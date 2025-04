Los días van pasando en Honduras, el hambre cada vez va a más y los concursantes se acuerdan mucho de lo que dejaron fuera y, si no, que se lo digan a Joshua, que está pasando un gran bajón en 'Supervivientes'.

Joshua le confesaba a Jorge Javier Vázquez "estar muy sensible" esta última semana, el que atraviesa su peor momento desde que llegó a Honduras, asegurando incluso a sus compañeros "no poder más" y querer volverse a casa.

Algo por lo que el presentador le preguntaba y qué persona se le viene a la cabeza en esos momentos. "Cuando estoy de bajón me viene a la cabeza mi padre únicamente", aseguraba el concursante, que explicaba que tiene una familia muy grande, pero su padre es a quién tiene cada día: "Tenemos una conexión que, simplemente con mirarnos, ya nos entendemos . Es lo único que tengo".

"Ha llegado un punto aquí que he perdido hasta la forma de su cara", confesaba Joshua y se rompía al confesarse como nunca: "Ha llegado un punto en el que he tomado decisiones, iba a ir de vacaciones con mis amigos, pero llevo tiempo pensando a dónde quiero llevarme a su padre y a su mujer y no irme con mis amigos. De lo que quiero hacer, ir más a Canarias, decirle más que le quiero".