Las nominaciones de ‘Supervivientes’ de esta semana, las últimas antes de la unificación, de la que ya sabemos cuándo se producirá, iban a estar llenas de sorpresas y, es que, Manuel, Makoke, Nieves y Gala, como última expulsada, iban a tener un papel fundamental en ellas, pudiendo nominar a sus compañeros de ‘Playa Calma’ y ‘Playa Furia’ y todo esto sin que ellos lo supieran.

Anita y Damián, líderes de esta semana

Antes de nada, los concursantes de ‘Playa Calma’ y ‘Playa Furia’ se iban a enfrentar a un complicado juego de líder, que iba a dar la inmunidad y el poder de nominar de manera directa a un superviviente de cada equipo, en este caso Anita, de ‘Furia’ y a Damián de ‘Calma’.

“Hoy vamos a vivir un giro inesperado en las nominaciones”, decía Jorge Javier, las que comenzaban en ‘Playa Misterio’, pero antes Jorge Javier les explicaba su cometido: "Esta noche, tenéis un poder especial y en vuestras manos estaba el destino de esa aventura. Vais a poder nominar a los supervivientes de Calma y Furia". Algo a lo que reaccionaba Makoke: "No me lo tengo que pensar, lo tengo clarísimo".

Las primeras nominaciones de ‘Playa Misterio’

Makoke: nomino a Joshua porque he tenido más enfrentamientos con él, es con el que he tenido más desencuentros.

Manuel: solamente he convivido con dos personas y no me gusta prejuzgar sin conocer, como a Anita no la puedo nominar, que es la persona que peor me ha hablado a mí, pues nomino a Montoya que es al único que conozco.

Gala: voy a nominar a Carmen porque me ha sentado muy mal que critique la tarta de cumpleaños que le hicimos con todo el cariño del mundo.

Nieves: Mi voto es para Almácor, no me cae mal, pero de los que conozco es con el que menos afinidad tengo.

Tras esto, llegaban las nominaciones de ‘Playa Calma’ y ‘Playa Furia’, después de que cambiaran las localizaciones desde que comenzara el concurso, Montoya, Carmen, Almácor, Pelayo y Damián conseguían ganar el juego de localización y elegían vivir en ‘Playa Calma’.

La nominación ‘Playa Furia’

Koldo: nomino a Laura porque creo que es la que menos aporta al equipo.

Álex: nomino a Laura, la quiero, pero es la que menos aporta.

Borja: nomino a Laura porque es la persona que menos contribuye de supervivencia en la playa.

Escassi: voy a nominar a Koldo porque me lo ha pedido.

Laura: voy a nominar a Borja, es un niño maravilloso, pero no tiene mucha chicha, no me entretiene mucho, me aburro un poco con él.

Joshua: nomino a Koldo porque es el que veo el menos fuerte, es un encanto, pero tengo que nominar a alguien y me llevo bien con todos.

El nominado de grupo de ‘Furia’ es Laura Cuevas y Anita, como líder, nominada de manera directa: “Quiero dejar descansar a Koldo, que ya le toca y voy a nominar a Álex porque creo que con todos los demás me hablo más con ellos y con él no tanto, creo que tampoco se moja mucho, siempre es lo que digan los demás, no da mucho su opinión y no se involucra en eso”.

Así han sido las nominaciones de ‘Playa Calma’

Pelayo: nomino a Carmen porque empiezo a pensar que a ella le está interesando llevarse mal conmigo, llevamos más de una semana que nos entendemos y la sobreactuación en la gala me ha dejado en ‘shock’.

Almácor: nomino a la persona con la que menos ‘feeling’ tengo en la playa que es Carmen y a nivel supervivencia también.

Carmen: nomino a Pelayo porque no se moja.

Montoya: nomino a Pelayo porque no puedo con el falserio.

El nominado del grupo de ‘Calma’ es Carmen Alcayde y Damián Quintero nominaba de manera directa como líder de grupo: “Pensando en el mini grupo que se nos está quedando, creo que como Montoya tiene un gran tirón y se va a salvar el primero, pues nomino a Montoya”.