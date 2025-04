Durante la gala de 'Supervivientes' que ha tenido lugar en Telecinco este jueves, Gala no ha podido estar presente en la ceremonia de salvación debido a un aparatoso percance . Y es que la modelo y exconcursante de otros realities de televisión (su salto lo dio en Chile, en donde participó en diversos concursos), estaba sufriendo vértigo en el escenario de madera donde estaba teniendo lugar dicha salvación y tenía que irse rápidamente a la playa. No es la única concursante que ha sufrido un percance durante la gala de 'SV' de este jueves.

Laura Madrueño pedía a los tres nominados que se pusieran en posición, puesto que la salvación iba a comenzar, pero Gala se resistía: "No puedo. Me tiemblan mucho las piernas". Anita saltaba en ese momento: "Y a mí todo el cuerpo, ¡Gala, por favor!". Pero Gala no podía, que volvía de nuevo a repetir que sus piernas estaban temblando una y otra vez. "Estoy perdiendo el equilibrio, no puedo", aseguraba Gala, cuando parecía de nuevo ponerse recta y afrontar la nominación.