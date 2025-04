Los concursantes critican cuando nadie les ve la reacción de Montoya a la apuesta que le propuso Koldo

Montoya dice cómo se siente al escuchar lo que Koldo y Borja dicen sobre él: "El café a durado poco"

La razón por la que Gala no ha podido participar en la ceremonia de salvación: "Estoy perdiendo el equilibrio"

Jorge Javier Vázquez le hace una pregunta con doble intención a Koldo: "¿Te tomarías un café con Montoya?". Esto es porque el concursante ha sido pillado hablando mal sobre su compañero con Borja cuando pensaban que nadie les estaba viendo.

Una información que ha pillado por sorpresa al cocinero, pues él le había respondido al presentador de 'Supervivientes' que sí que se lo tomaría y, de hecho, tendría que invitarle incluso a dos. Sin embargo, las imágenes de sus conversaciones con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' dicen lo contrario.

Borja y Koldo hablan a las espaldas sobre sus compañeros

El cocinero se medio burla de Montoya por la apuesta que había hecho con él. Ambos acordaron que quién adivine quién de los dos sale antes del concurso le tendría que pagar un café al otro, sin embargo, cuando Koldo le hizo la propuesta, a la expareja de Anita pareció no sentarle muy bien.

"Encima, se lo dices a buenas y dice que por decirle eso te importa mucho la nominación. Madre mía...", señala Borja. Algo que corrobora el propio Koldo: "Es que era en plan de broma".

A la pareja de Ana López y al cocinero no les ha gustado la reacción de Montoya y están de acuerdo en no acercarse a él. "Yo no voy a ir a hablar con él", asegura Borja. "No, no, yo paso ya...", le sigue Koldo.

Además, Koldo tiene más opiniones críticas para otros compañeros como Carmen Alcayde, a quien piensa dejarle las cosas claras la próxima vez que se acerque: "Yo con gente, pensando como tú piensas de mí, yo no iría a tomar un café. No tengo nada que ver con esa persona".

Montoya responde a las críticas de sus compañeros

Antes que nada, Koldo trata de justificar sus comentarios: "Después estuvimos aquí un día hablando las cosas. Si yo no tengo ningún problema, fue simplemente aquello de la apuesta. Él dijo una cosa y yo le dije que ya no me lo tomaría porque yo no lo conozco y haber discutido no tenía sentido".

Montoya, por su parte, parece no haberle sentado mal las críticas de sus compañeros pues llega a bromear con el tema: "El café a durado poco". Sin embargo, es consciente de que esto ocurrió a raíz de la situación con Anita y es algo de lo que ya hablaron durante la salvación el martes. "A mí es que esas bromas... Yo te dije que te salvabas tú y yo lo interpreté como 'Venga, me voy a apostar a ver quién se salva'. Yo me tengo que salvar los jueves, a mí los martes como si no me salvan", señala el concursante.