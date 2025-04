Y es que Nieves Bolós le desvelaba a Gala que, al parecer -y según Ángela Ponce- Montoya dijo que había "cortado las intenciones que tenía Gala con él". Gala no tardaba en reaccionar al respecto: "Sí, él es muy de: 'Las cosas a la cara', y luego veo que no dicen las cosas a la cara...". Además, añadía que cuando tuvo que opinar sobre Montoya, señaló que "ni fu ni fa, me caía muy bien y me reía mogollón, pero también en un momento dado me sentí muy incómoda con su personalidad porque gritaba mucho y se peleaba con Anita todo el rato".