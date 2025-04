"No pasa nada, es muy complicado, Carmen. Lo has hecho muy bien", le decía Laura Cuevas, nueva integrante de 'Playa Calma' para animarla, como también lo hacía Montoya, el que no dudaba en cantar una canción y bailar, sacando una sonrisa a su compañera y reiterando lo que le había dicho su compañera: "Lo has hecho muy bien".