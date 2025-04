Manuel daba el susto a oscuras entre sus compañeros: el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se levantaba demasiado pronto y acababa mareándose, venciéndose contra la arena. Nieves Bolós, que se encontraba cerca, no tardaba en ir a socorrerlo: "¿Estás bien?". "Me he levantado un poco dormido y no he visto ni los troncos ni nada...", señalaba un Manuel que recuperaba la conciencia.