Montoya, mientras pensaba en que llegase el domingo para poder conectar con Sandra Barneda : "A ver si me deja tirarle alguna ficha o algo, cada domingo para mí es una oportunidad nueva de poder conectar con ella, cualquier día me mandará a la m*…"

Y, mientras Montoya no tenía problema en enseñar algunas partes de su cuerpo, aunque no todas, Carmen decía algo: "Os haremos otro 'show' el sábado que viene, igual enseño el culete, aunque no me queda casi". La que no podía evitar partirse de risa al vivir este momento con Montoya y verle en esta situación: "No tiene culo".