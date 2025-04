Llega la unificación de los concursantes de 'Playa Misterio' y se unen a 'Playa calma' y 'Playa Furia'

Makoke, Nieves y Manuel entran a la palapa y se reencuentran con los compañeros

Anita se derrumba por completo al volver a ver a Manuel: "No quiero que Montoya vuelva a revivir todo"

Llegaba el momento de la unificación de 'Playa Misterio' con el resto de los supervivientes, los que se iban a unir a 'Playa Calma' y 'Playa Furia' y la decisión de cómo se iban a repartir era de Anita y Damián, como líderes de cada grupo.

Makoke, Nieves y Manuel se despedían de 'Playa Misterio' tras la eufórica reacción que tenían al saber que eran sus últimos momentos en esta ubicación. Y llegaba el momento de que Laura Madrueño abriera, de manera excepcional, la palapa en 'Supervivientes: Tierra de nadie' ante la llegada de la unificación.

Manuel entra a la palapa y provoca las lágrimas de Anita

El primero en entrar a la palapa era Manuel, el que dejaba de piedra a todos al verle y, en especial a Anita y Montoya. Ella aseguraba "no hacerle ninguna gracia" tener que volver a convivir con él y que estuviera con ellos, al pensar en cómo iba a afectar esto a Montoya: “Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con él y no quiero que se fastidien otra vez porque él vuelva a revivir todo”.

Momento en el que Montoya no dudaba en levantarse de su sitio para apoyarla y secar sus lágrimas, como también para tranquilizarla: “Para mí es una persona a la que no doy importancia, quiero que esté tranquila, que esté bien. Ya se ha pasado".

Tensión de Makoke con Laura Cuevas al volver a verse

La siguiente en entrar a la palapa era Makoke, la que era recibida por casi todos sus compañeros con mucha alegría, no tanta por parte de Laura Cuevas, que se quedaba sentada sin saludarla a su vuelta, a la que Makoke aseguraba que “le había hecho la cruz” después de todo lo que ocurrió cuando compartieron playa: "No me gusta como persona, sus valores, pero la respeto, somos compañeras, le di todo mi cariño y me traicionó".

Además, Escassi quería aclarar que el comentario que le sentó mal a Makoke sobre él no iba con la intención que él pensaba: "Ella lo interpretó cómo quiso". Pero Anita "juraba" que fue directamente para ella: "Claro que lo dijo". Y Laura Cuevas intervenía: "No dijo Makoke, ella se dio por aludida".

Nieves Bolós se reencuentra con sus compañeros en la palapa

Y, por último, Nieves Bolós entraba a la palapa, completándose así la unificación, que se abrazaba muy emocionada a Pelayo y al resto de sus compañeros: "No me lo puedo creer". La que les contaba que pasó un gran bajón: "Los primeros días, solo lloraba, pero ha sido una pasada".

Y podían ver unas imágenes de lo que Nieves había hablado de Anita, lo que esta le explicaba: "Hubo actos tuyos que me parecía que no tenían sentido, que te quejes de una cosa y luego hagas lo mismo, pero ya está".

Anita y Damián deciden los grupos de Makoke, Manuel y Nieves

Tras esto, llegaba el momento de saber a qué playa iba cada uno de ellos. Decisión que iban a tener que tomar Anita y Damián, como líderes de sus grupos. "Tenéis que elegir cada uno a un superviviente de 'Playa Misterio' para que se incorpore a vuestro equipo, tenéis que ponerlos de acuerdo", les explicaba Carlos Sobera.

Anita y Damián explicaban que querían a Makoke se iba con Damián a 'Playa Calma' y Nieves se iba con Anita a 'Playa Furia'. Momento en el que Anita explicaba la decisión: "Le he dicho que si teníamos que escoger, que Manuel no porque, ahora que estaba bien, no quería volver a revivir todo. Makoke va a su equipo porque me lo ha pedido él".

Pero esto no se quedaba aquí, Carlos Sobera les explicaba que "Manuel continúa en el programa" e iba a tener que ir a una de las dos playas. Y ellos tenían que ponerse de acuerdo en esto y llegaban a la conclusión de que Manuel se fuera a 'Playa Furia' con Anita porque Damián creía que "estar cerca de Montoya" le iba a perjudicar y Anita que iba a ser peor para ella que Manuel estuviera en el otro equipo y no saber lo que está pasando: "No quiero ver mal a Montoya".