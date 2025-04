Anita volvió a ganar el collar de líder y tuvo muy clara su nominación: situó en la cuerda floja a Álex Adrover, que no había salido nominado nunca antes, y explicó que lo hacía por qué no terminaban de conectar. Tras esta decisión de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', el actor de 'Yo soy Bea' estalló en la playa.

"Estoy super contento de que me nominará quien me nominó. Me nominó por tener modales y educación, ¡pues bienvenido sea! Cuesta mucho estar sin comer y estar aquí ya es duro, por lo que no es justo que tengamos al lado a una compañera faltando al respeto de esta manera", le dijo el actor a su compañero Álvaro Escassi, que se mostró "totalmente de acuerdo" con su discurso.