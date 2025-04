Los supervivientes han protagonizado una discusión que ha acabado con Montoya derrumbado

Las palabras del diseñador han hecho que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estallara

El increíble estallido de Montoya al descubrir que es el concursante salvado cuando creía que seguía nominado

La tensión en Honduras aumenta por momentos. Montoya y Carmen Alcayde no se encuentran cómodos con sus compañeros, especialmente con Damián y Pelayo. Este martes, durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie', todos ellos podían ver las palabras que se habían dedicado mutuamente en los últimos días.

Esto provocaba una discusión en pleno directo en la que no conseguían entenderse. Pero todo estallaba con un comentario de Pelayo que provocaba las lágrimas de Montoya. Tras escuchar una conversación entre el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y Carmen Alcayde, el diseñador tomaba la palabra: "Me parece alucinante que piensen todo el rato que yo estoy hablando de ellos. No pienso en vosotros. No me molesta que hayas entrado aquí porque ni te conocía, para mí eras un meme antes de entrar aquí".

Montoya le frenaba preguntando a qué se refería: "El meme que salía en Twitter, tú corriendo por la playa", le especificaba. Lejos de quedarse callado, le daba respuesta: "Y yo lo que había visto de ti es que hablabas mal a las personas y tenías muchos prejuicios. No me faltes el respeto con lo del meme, que me duele. Tú eres un meme desde que naciste".

Montoya se derrumba en la Palapa

Carlos Sobera daba la palabra a Carmen Alcayde y a Damián, que también compartían sus impresiones. Y, mientras la discusión continuaba, el presentador se daba cuenta de que algo estaba ocurriendo. Montoya se terminaba rompiendo y acababa entre lágrimas muy afectado.