Gabriella y Marina García estallan contra Anita por negarle la comida a Manuel

"Que venga a mi playa, pero no va a comer lata ni macarrones, soy la líder y decido", comentó Anita mientras sonreía y hacía el símbolo de la victoria con los dedos. Una decisión y una actitud que han decepcionado a muchos fans de la joven de 28 años, como es el caso de Miguel Frigenti , que ha revelado que le gusta "muchísimo" su concurso en 'Supervivientes', pero que cree que "flojea bastante" en ocasiones como esta: "No entendí ni su reacción al ver a Manuel, ni su decisión de llevárselo a su isla en vez de escoger a Makoke, que la dejó con su archienemiga Laura".

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ahora influencer Marina García, que también había aplaudido aspectos del concurso de Anita, ha estallado porque no cree justo el trato que ha recibido Manuel por su parte: "He llegado a subir lo impresionada que estoy con Anita y lo que me alegra que una mujer gane de esa manera las pruebas, pero lo de ayer me pareció horrible".