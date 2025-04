Los concursantes de 'Playa Calma' no tienen fuego y no han sido capaces, en estos días, de volver a hacerlo, algo por lo que decidían pedir "que se les diera el mechero o una cerilla", algo ante lo que Sandra Barneda les decía unas palabras durante el directo de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Borja le explicaba a la presentadora que han intentado mucho hacer el fuego, "de todas las formas posibles y que no son capaces". Algo ante lo que la presentadora les decía algo a todos los del equipo: "¿En qué programa estáis? ¿Qué tiene que ver 'Supervivientes' con que os demos la cerilla para el fuego?". Lo que les hacía reaccionar: "No tiene nada que ver".

"Me gusta veros y trataros como supervivientes, con esto no os digo que no sea duro, porque sé que es muy duro, es más, no lo llegaré a saber hasta que yo un día me encuentre donde estáis vosotros, lleváis 45 días", les decía la presentadora entendiendo por lo que están pasando en Honduras.