Momentos después, una barca le recogía para evacuarlo dejando a Carmen Alcayde a la espera de saber lo ocurrido. Ahora desde ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, Carlos Sobera no ha dudado en dirigirse a los mayores apoyos de Montoya en el concurso para saber como se encuentran ante su ausencia.

Anita, incapaz de contener las lágrimas asegura que “llevo desde ayer sin dormir…me fui super tarde. No me imagino la aventura sin él, así que espero que esté super bien, que se haya curado y que venga más fuerte que nunca”. Además, la expareja explica que para ella, Montoya es “un pilar fundamental” y el hecho de que no volviera “no lo quiero ni pensar”, comenta.