Los concursantes de 'Supervivientes' han respondido a una pregunta del clásico pergamino que, aunque a priori resulte fácil, no lo es. Esa pregunta es la siguiente: "¿Con quién has creado un vínculo que no esperabas?" y las respuestas han sido de lo más variadas, desde una Makoke que ella misma se sorprendía al señalar el nombre del concursante hasta otros como Nieves Bolós o Pelayo que ni se han pensado la respuesta.