"Me gusta veros y trataros como supervivientes, con esto no os digo que no sea duro, porque sé que es muy duro, es más, no lo llegaré a saber hasta que yo un día me encuentre donde estáis vosotros, lleváis 45 días.De verdad, no podéis pensar que os vamos a dar un mechero o una cerrilla para conseguir el fuego. Sois mucho más que eso", les explicaba Sandra.