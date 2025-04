Tras haberse reincoporado ante el aplauso de sus compañeros, Montoya les contaba cómo se había encontrado: " Hacía tiempo que no me sentía tan mal a nivel de fuerza. Reventé y lo pasé mal, la verdad. Han sido horas duras . Ahora un poquillo mejor, retomando un poquillo y con ganas", comenzaba.

No obstante, a pesar de que él reconocía sentirse mejor, la última palabra la tenía el equipo médico, a quien no dudaba en dedicar unas palabras: "He de decir que los cuidados son fantásticos , estos médicos quitan el sentido, hay que darles un aplauso".

Anita aseguraba, muy emocionada, que llevaba sin dormir desde que fue evacuado: "No me imagino la aventura sin él, así que espero que esté súper bien, que se haya curado y que venga más fuerte que nunca". Por su parte, Carmen Alcayde tampoco podía contener las lágrimas: "He pasado una noche muy triste sin él y estoy deseando verle. No me puedo ni imaginar que no volviese al programa. Sería horrible porque mi concurso y el suyo… Somos dos siameses".