“Esta noche, las estrategias no sirven , todo puede dar un vuelco porque se van a enfrentar a unas nominaciones cruzadas . Esto quiere decir que una playa va a nominar a la otra , ellos ni se lo imaginan y no se van a enterar hasta el mismo momento de nominar ”, explicaba Jorge Javier Vázquez desde el plató, algo que ni se imaginaban los supervivientes.

Manuel: he nominado a Nieves porque es la única persona con la que he tenido una mini discusión, como con los demás no tengo nada ni he tenido oportunidad de conocer a ninguno, pues a ella.