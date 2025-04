Tras una fuerte crisis derivada de un enfrentamiento con Manuel, el concursante ha decidido que, a partir de ahora, solo comerá lo que él mismo consiga. “Voy a hacer uso de lo que yo gane con mi esfuerzo. Los peces, si los cogéis, yo no voy a comer. No por nada, sino porque he sentido que en varias ocasiones se echan las cosas en cara”, explicó ante sus compañeros, dejando claro que no se trata de un castigo, sino de una forma de proteger su salud mental.