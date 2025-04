Almácor revela lo más duro de su experiencia en 'Supervivientes': "Eso ha sido la ruina número uno"

El domingo, nada más llegar de Honduras, Almácor confesó en plató que aceptarlo "estaba siendo complicado", ya que él se quería quedar allí. "Creo que he sido yo al 100%, pensaba que sin comida me iba a enfadar, porque soy un llorón, pero no. Llevé las dos primeras semanas a muerte, luego me dio un bajón, pero después vino la princesa y me dio energía", recordó. Además, dejó caer que no le importaría volver a 'Supervivientes' en futuras ediciones, pues siente que "se ha quedado con la espina".