Manuel fue el primero en reencontrarse con sus compañeros en la palapa, junto a Makoke y Nieves, causando una reacción inmediata en Anita, quien no ocultó su incomodidad por volver a convivir con él. Entre lágrimas, la concursante confesó que no le hacía ninguna gracia que estuviera de vuelta y temía que afectara a su relación con Montoya: “Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con él y no quiero que se fastidien otra vez porque él vuelva a revivir todo”.