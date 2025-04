Montoya está atravesando algunas de las semanas más duras para él desde que llegó a Honduras. Sus problemas de salud , unidos a la tensión que sigue teniendo con Manuel González y a la expulsión de Carmen, ha provocado que anímicamente no se encuentre en su mejor momento.

" Hacía tiempo que no me sentía tan mal a nivel de fuerza. Reventé y lo pasé mal, la verdad. Han sido horas duras . Ahora un poquillo mejor, retomando un poquillo y con ganas", aseguraba justo antes de conocer la decisión del equipo médico de su continuidad.

A su vez, parece no haber terminado de asumir que debe compartir tiempo con Manuel González . En el 'Oráculo de Poseidón' ambos volvieron a enfrentarse en una tensa discusión, donde Anita trataba de calmar a Montoya, pero este no pudo contener la rabia.

"Creo que ya no es la comida... esto está siendo muy duro", aclaraba entre lágrimas. Además aseguraba que se está "desfondando" y que no sabe realmente lo que le ocurre. Anita agregaba que ella misma ve el duro momento que está atravesando en Honduras. "Hacía mucho tiempo que no lo veía así de mal", añadía.