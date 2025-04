'Capitán, si está leyendo esto es porque ya acabó 'Supervivientes'. Estoy muy orgulloso de lo que ha ocurrido. Ahora toca volver a Madrid con Helena y con tu gente y a disfrutar de todo lo que viene y de la música'. Estas fueron las palabras que lee Almácor en este vídeo, donde incluso recuerda el momento exacto en el que las escribió. "Estaba como un flan y siempre piensas que todo el mundo dice que es una experiencia increíble... No sabía yo si me iba a gustar o no, y ha sido una locura", comparte.