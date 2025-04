Suso Álvarez ha sido tajante: “No me la he creído, ya incluso dudo de que todo lo que haya contado de Isabel Pantoja sea verdad ”. El exconcursante y colaborador pone en duda tanto la autenticidad del concurso de Laura como su relato mediático previo.

Alexia Rivas , por su parte, ha mostrado una visión más empática: “Cuando menos me gustaba, me empezó a dar pena. Lo que le ha hecho su marido ha sido horrible ”, en alusión a la intervención de Carlos Calderón, esposo de Laura, que ha generado polémica en los últimos días por su actitud y declaraciones. Miguel Frigenti ha valorado su aportación televisiva pero considera que su ciclo ya había terminado: “ Nos ha ofrecido contenido y buenos momentos , pero ya estaba gastada”. ¡DALE PLAY!

Hace unas semanas, Laura Cuevas confesaba a sus compañeros que 'Supervivientes' le había hecho darse cuenta que "no es feliz" en su matrimonio. Carlos, su pareja, viajó hasta Honduras para reencontrarse con ella y tratar de zanjar toda la polémica que había surgido en torno a ellos durante estas semanas, pero no lograron llegar a un entendimiento. Alexia Rivas, Kike Calleja, Pepe del Real y Carmen Borrego no han dudado en opinar sobre una de las polémicas que más han sonado en 'Supervivientes'... ¿De qué lado están?¿Qué opinan del conflicto? Carmen resume la discusión como "un cuento", mientras que Alexia no entiende como el marido de Laura puede avasallarla de esa forma estando vulnerable y aislada... DALE PLAY y no te pierdas sus opiniones en exclusiva.