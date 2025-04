Gala Caldirola se ha convertido en la expulsada definitiva de ‘Supervivientes’ . La decisión del público la dejaba fuera del concurso en un cara a cara con Nieves, que rompía a llorar tras saber que continuará en Playa Misterio. Gala, por su parte, se mostraba emocionada , reconociendo que no se sentía preparada mentalmente para continuar la aventura:

"Tenía muchas ganas de estar aquí, pero creo que no estaba preparada mentalmente. Ha sido mucho más duro de lo que yo me pensaba.”

Su expulsión ha sido una de las más comentadas del programa, no solo por su inesperada marcha, sino también por las declaraciones que la modelo e influencer ofreció días antes sobre un excompañero de playa, Montoya, con quien se rumoreaba una posible carpeta.

Durante su estancia en Playa Misterio, Gala se sinceró con Nieves, Makoke y Manuel sobre su experiencia en la otra playa y la supuesta carpeta con Montoya . La concursante no se cortó al hablar claro sobre él: “Me sentí incómoda con su personalidad porque gritaba mucho y se peleaba con Anita todo el rato.”

Además, respondió a unas supuestas palabras de Montoya que aseguraban haber “cortado las intenciones que tenía Gala con él”. Ella fue tajante: “A mí, como hombre, no me atrae nada.” Gala explicó que llegó a pedirle que bajase la intensidad, porque le afectaba su manera de hablar. “Y se lo tomó fatal”, confesaba.

Desde el plató de ‘Vamos a Ver’, los colaboradores no han pasado por alto el peso de esta historia inconclusa con Montoya. Dale play y descubre qué opinan Pepe del Real, Carmen Borrego, Kike Calleja y Alexia Rivas sobre la carpeta que nunca fue y si su frustración pudo ser clave en su salida en exclusiva para esta web.

En la gala del martes de 'Tierra de Nadie', los colaboradores no se han cortado ni un pelo al responder en exclusiva para esta web a una de las grandes preguntas del reality: ¿con quién dormirías tú si estuvieras en Honduras? Las respuestas… ¡no tienen desperdicio!

Alexia Rivas lo tiene clarísimo: “Imagínate dormir una semana con Montoya, me tendrían que pagar más”, decía entre risas. Miguel Frigenti también se moja: “Jamás dormiría con... No se puede confiar en ella”. Y Carmen Borrego, como siempre, va a lo práctico: “Sola como tal, con ninguno”. Mientras tanto, Rosa Benito se lo tomaría con humor: “Con él me reiría muchísimo”. ¡Dale play y descúbrelo tu mismo!